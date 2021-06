Belfort : Mike Horn sera le grand témoin du forum hydrogène en septembre

« Hydrogen Business For Climate a pour vocation d’éclairer les marchés de l’hydrogène, nourrir les coopérations, initier les projets et accélérer la mise en place de solutions concrètes afin de concourir à la concretisation de l’Europe de l’hydrogène », annonce le forum comme ambition. La première édition de l’évènement a dû être organisée de manière numérique, en janvier, compte tenu de la crise sanitaire (notre article). Mais il revient les 29 et 30 septembre, à l’Atria, à Belfort.

Cinq conférences et huit ateliers autour de l’hydrogène sont programmés. Des rendez-vous « business » sont organisés entre les acteurs économiques. La volonté de l’évènement est de créer de l’échange entre les différents animateurs de cette jeune filière, qui bénéficie de 7,2 milliards d’euros dans le plan de relance de la France, qui s’élève à 100 milliards d’euros. Un projet européen de développement de l’hydrogène est aussi sur les rails. Des visites sont aussi au programme, notamment à H2SYS, Faurecia et au FC Lab. Pas moins de 30 exposants représentant toute la chaine de valeur hydrogène, venant de la Région Bourgogne-Franche-Comté, de France et de l’international seront également présents pendant ces deux jours.