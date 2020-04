Hommes et obèses : interrogations sur les victimes plus fréquentes du Covid-19

Pour la surreprésentation des personnes en surcharge pondérale, l’explication la plus immédiate est la fréquence nettement accrue des cas de diabète et d’hypertension parmi les sujets obèses. Or, tension élevée et diabète sucré sont deux facteurs aggravants pour le covid-19, clairement identifiés aussi bien en Chine qu’en Italie, ainsi que l’âge et, dans une moindre mesure, les maladies cardiovasculaires et cérébrovasculaires.

Cette caractéristique augure mal de l’épidémie aux États-Unis, où plus d’un adulte sur trois souffre d’obésité et où le nouveau coronavirus a déjà fait plus de 15 000 morts. « On a une inquiétude pour nos amis américains. Ils vont avoir probablement plus de problèmes à cause de l’obésité », commente le Pr Jean-François Delfraissy.

Face à la nouvelle maladie, la médecine avance en tâtonnant, faisant parfois des constats qui défient les pronostics. « On a quelque-chose de très particulier avec le tabac. On a constaté que l’immense majorité des cas graves ne sont pas des fumeurs, comme si (…) le tabac protégeait contre ce virus, via la nicotine », relève le Pr Jean-François Delfraissy.

Thibaud Soumagne, médecin réanimateur au CHU de Besançon (Est de la France), confirme avoir observé « peu ou pas de fumeurs » en réanimation dans son hôpital, comme déjà relevé dans la désormais foisonnante littérature médicale sur la pandémie. Mais les tabacologues tempèrent ce trait, soulignant qu’un fumeur qui développe des symptômes graves est plus à risque, en raison de sa moins bonne santé pulmonaire et cardiovasculaire.