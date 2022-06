Géraldine Grangier (RN) et Nicolas Pacquot (LREM) gagnent d’une courte tête dans le pays de Montbéliard

Au 6 rue des Febvres, à Montbéliard, des cris retentissent. Des applaudissements, dans la foulée. Nicolas Pacquot, candidat de la majorité, soutenu par Denis Sommer, député sortant, vient de remporter d’une très courte tête les élections législatives dans la 3e circonscription du Doubs. Le duel final se jouait contre Nathalie Fritsch, candidate du Rassemblement national. Au total, seulement 451 voix d’écart séparent les deux candidats. Un duel pas joué d’avance, puisque lors du 1er tour, ce sont les deux candidates RN qui étaient en tête dans la 3e comme dans la 4e circonscription avec près de trois points d’écarts d’avance par rapport aux candidats de la majorité.

Des scores qui n’ont pas manqué d’inquiéter Nicolas Pacquot, qui une demi-heure avant les résultats, fronçait les sourcils en coulisse. « Il manque encore Bethoncourt, Bavans », souffle-t-il avant d’appeler un énième maire pour avoir les résultats. En bas de son fief, ses électeurs se sont regroupés par dizaines. Ils attendent, devant une télé installée pour l’événement, les résultats. Dehors, un commerçant raconte : « Apparemment, c’est foutu pour Barbier. Vous savez quelque chose pour Pacquot ? »

Ce sont d’abord les résultats nationaux qui tombent. Les visages se ferment. Le RN effectue une remontée importante. « Fait chier », « C’est horrible », « Je me suis bien plantée », « C’est quoi la prochaine étape ? Un maire RN à Montbéliard ? » Chacun y va de son commentaire.

Au moment des résultats locaux, c’est un ouf général, malgré le score national. « Je pensais que le duel serait encore plus serré que ça. J’avais misé sur 300 voix d’écart. » Le nouveau député, adhérent à Renaissance, mais aussi à Horizon (parti de l’ancien premier ministre Edouard Philippe), connu dans le pays de Montbéliard comme conseiller communautaire et maire d’Etouvans, arbore une mine rassurée. Pour autant, il ne se réjouit pas de ce faible écart avec l’extrême droite et de la dynamique défavorable pour son voisin, Frédéric Barbier, député sortant LREM.