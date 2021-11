General Electric : un marché des turbines à gaz dynamique, le site de Belfort sous tension

Un procès est attendu au tribunal judiciaire de Belfort, en janvier 2022, selon la CFE-CGC et Sud Industrie de l’entité turbines à gaz. Les syndicats estiment que General Electric ne respecte pas les termes de l’accord signé en octobre 2021, à l’issue du plan social. Le premier sujet concerne la pertinence du plan de sauvegarde de l’emploi, acté en 2019 et qui a entrainé la suppression de 485 postes. Le plan était justifié par un marché difficile et des perspectives délicates. Aujourd’hui, les commandes affluent. De sources concordantes, on évoque une trentaine de turbines pour 2021, une cinquantaine pour 2022 et déjà une trentaine de commandes fermes pour 2023. « C’est donc tout le contraire qui s’opère », relève Philippe Petitcolin, secrétaire du comité social et économique (CSE) de cette entité, membre de la CFE-CGC. « Le marché prévu alors par GE est 40 % inférieur à l’actuel marché », confie-t-il. « Le PSE n’était pas justifié », complète Alexis Sesmat, de Sud Industrie. Dans le même temps, on n’embauche pas alors que les effectifs sont en-dessous des postes convenus en 2019, avec 1 237 contre 1 275 dans l’effectif cible.

Dans le même temps, on n’investit pas regrettent les élus syndicaux, ni dans l’outil industriel, ni dans les compétences. « On a un niveau de charge supérieur aux capacités des équipes. Mais recrute-t-on ? Non ! » dénonce Alexis Sesmat. Le site a aussi perdu une ligne de fabrication, délocalisée en Hongrie. Une gestion prévisionnelle des emplois et compétences a été réalisée, ciblant 100 compétences dont aurait besoin le site. « Elle est mise à la poubelle », dénonce Alexis Sesmat. On compense par l’emploi d’intérimaires, de la sous-traitance et des délocalisations. La fabrication de quelques turbines va être délocalisée aux États-Unis. 5 sont prévues en 2022 sur le total belfortain. Sans recrutement, ce chiffre pourrait gonfler à l’avenir craignent les syndicats, amorçant un cercle vicieux.