General Electric : pas de licenciements contraints, le blocage levé chez Steam

Finalement, le plan va se dérouler en quatre phases. Avant l’été, un plan senior. De juillet à septembre, un plan de départs volontaire. À l’automne, un plan de reclassement. Au cours du premier trimestre 2022, on ouvrira une période de reclassement exceptionnelle. La direction sera obliger de proposer deux offres de reclassement au sein de General Electric, dont une au sein du bassin d’emplois, donc à Belfort. Et une commission doit valider « la viabilité » de l’offre notent les syndicats ; si ces personnes sont reclassées en interne, ce sont aussi autant de postes en moins de supprimer observe Laurent Santoire.

Les syndicats ont aussi obtenu un portage de 36 mois pour les volontaires au plan senior, mais aussi la validation du principe de substitution entre les postes, permettant d’ouvrir à plus de personnes le plan de départs volontaires et pas seulement à ceux visés par le plan. Cette formule doit permettre « de sauvegarder les savoir-faire », remarque Christian Mougenot, de la CFDT. Les besoins seront peut-être différents début 2022, nécessitant des ressources humaines et cela permet aussi, en cas de rachat, de garantir au repreneur le maintien de ces compétences.

« Nous condamnons le plan et les mesures d’accompagnement », rappelle Laurent Santoire, de la CGT. Le syndicat contestataire rendra un avis négatif sur le plan. Mais il signera, car les salariés ont voté en ce sens, les mesures d’accompagnement pour qu’ils puissent en bénéficier. « C’est le en même temps de la CGT », glisse-t-il. Le syndicat Sud ne faisait pas partie des négociations, car pas représentatif. Plusieurs de ses militants estiment que l’on aurait pu obtenir d’avantage, en s’appuyant sur ce blocage. « On aurait pu négocier un peu plus pour les départs volontaires, relève Jean Bérillon. Je remarque que le chèque est environ 20 000 euros moins élevés que ceux obtenus dans les plans chez Gaz et Hydro. » Il y a un peu « d’amertume », même « s’il se félicite de ce qui a été fait ».