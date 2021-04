General Electric : « On va monter d’un cran » garantit l’intersyndicale

Des élus ont été invités à prendre la parole. Le micro a d’abord été donné à Muriel Ternant, pour le Parti communiste français, Laurent Santoire le justifiant, avec le sourire, car ne connaissant pas trop « l’ordre protocolaire ». « La meilleure garantie immédiate pour les emplois actuels et l’outil industriel, ça reste le retour en maîtrise publique », a-t-elle insisté. Et d’ajouter : « Une nationalisation au service des emplois et de la transition écologique, avec des droits d’intervention des salariés et des élus, et des leviers d’investissement. » Damien Meslot, maire de Belfort, a glissé que les salariés pouvaient « compter sur sa totale mobilisation ». Samia Jaber, de l’opposition de gauche à Belfort, a déploré « un énième feuilleton du démantèlement de General Electric et de notre politique industrielle ». « Il y a un grand absent: l’État, a-t-elle ajouté. En tant qu’élus, notre responsabilité est de rappeler l’État à ses engagements. »

Les salariés ont approuvé la reconduction du mouvement, le jeudi 22 février. « Il faut rester ferme et maintenir la mobilisation », insiste Christian Mougenot. « On va se battre sur chaque poste », promet Laurent Humbert.