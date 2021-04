General Electric : « Malheureusement, on est parti pour rester »

Personne ne l’avait vraiment venu venir. Ce vendredi matin, les salariés de l’entité nucléaire de General Electric de Belfort tiennent toujours le piquet de grève à la porte des Trois-Chênes, installé ce jeudi midi. Même eux ne pensait pas se retrouver à faire cette action. « Nous sommes des gens de bureau », sourit Zaniba, chasuble de la CFE-CGC sur les épaules, en train de se réchauffer au près du feu de camp allumé à l’entrée du site. Et la pluie ne les effraie même pas. Ils sont équipés. L’entité principalement visée par ce plan social ne fabrique pas la turbine Arabelle. Sa mission, c’est de penser son intégration dans la future centrale nucléaire. Ce sont des ingénieurs, des techniciens, des cadres, des fonctions supports. Pas forcément des salariés rompus à l’exercice du piquet de grève.

Au même moment, un véhicule utilitaire amène un stock de bois pour alimenter le brasier. Plus loin, les téléphones sonnent. Ici, on s’organise pour récupérer des tables de brasserie et un autre barbecue. Là, on prévoit de quoi manger. Certains évoquent la possibilité de solliciter le Grand Belfort pour avoir des toilettes portatifs. Un autre va ravitailler le piquet en masques pour que les salariés les changent régulièrement, et en gel hydroalcoolique. « On prend garde aux mesures d’hygiène », insiste Laurent Humbert, de la CFE-CGC, qui sensibilise régulièrement ses collègues. « On prend de quoi tenir le siège », image-t-il. Les organisations syndicales ont mis en place un doodle pour assurer le roulement ce week-end, voire jusqu’à mardi ou mercredi, jour des dernières négociations.