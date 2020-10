« General Electric, ça suffit ! » : le cri d’alerte des gauches belfortaines

Il y a bien longtemps que tous ces noms ou groupes politiques n’étaient pas apparus les uns à côté des autres ! Unis, par une même cause. Des conseillers municipaux d’opposition du collectif En commun Belfort, comme Mathilde Regnaud-Nassar ou René Schmitt (EELV), avec des personnalités de Belfort en Grand, comme Samia Jaber, Bastien Faudot (GRS) et Jacqueline Guiot (Génération.S). Le Parti communiste français s’est associé à cette démarche, ainsi qu’Europe-Écologie-Les-Vert (EELV), La Gauche républicaine et socialiste (GRS), Génération.S et La France insoumise (LFI). Dans les personnalités politiques, on observe la présence de Bertrand Chevalier, porte-parole du PCF de Belfort et ancienne tête de liste aux élections municipales, de Gérald Loridat (LFI), conseiller municipal d’opposition à Bavilliers, de Daniel Bour, adjoint au maire de Delle, de Christian Rayot, conseiller départemental et président de la communauté de communes Sud Territoire (CCST) et de Sylvie Rigenbach, conseillère départementale d’opposition. S’ajoute à ces signataire, le syndicat CGT GE Belfort site, qui rayonne sur plusieurs entités. Et qui a sollicité la presse.