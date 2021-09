GE, McPhy, GRTgaz et Ineris s’associent aux universités de technologie sur l’hydrogène

L’objectif est commun à tous : la décarbonation de nos sociétés et de la production d’électricité. Et l’objet des prochaines innovations est aujourd’hui dans le viseur de nombreux industriels : l’hydrogène. « Nous sommes convaincus que c’est le chemin le plus rapide vers la décarbonation », a noté Emmanuel Mercier, directeur général de l’entité turbines à gaz de General Electric. Et de rappeler « l’urgence climatique ». Déjà, en début d’année, General Electric a lancé avec l’université de technologie de Belfort-Montbéliard (UTBM) une chaire (lire notre article).

Le projet de recherches est ici plus ambitieux. Il associe General Electric, le montant McPhy, GRTgaz et Ineris aux trois universités de technologie de Belfort-Montbéliard, Compiègne et Troyes. Il « vise à renforcer la connaissance en recherche et développement sur la production, le transport, le stockage, la distribution et la sécurité autour de l’hydrogène, pour toutes les utilisations y compris la production d’électricité », détaille le communiqué de presse. Ce « pôle de recherche » va évaluer l’application de l’hydrogène comme carburant pour la production d’énergie par turbine à gaz.

Le cadre comporte 4 axes. Le premier concerne le développement d’un modèle intégré de turbine à combustion et de stockage, de mélange et de consommation d’hydrogène. « Ce modèle vise à développer une solution globale, centrée autour d’une turbine à gaz alimentée à l’hydrogène qui fournira de l’électricité à la demande et assurera la stabilité des réseaux dans un contexte de réduction des émissions de carbone », détaille le dossier de presse. Le deuxième axe s’intéressent à la recherche et au développement des accessoires et composants attachés aux équipements intervenant dans le fonctionnement des turbines à gaz ; une conversion des équipements liée au passage vers l’hydrogène est à anticiper. Un travail sur la sécurité et la certification des composants et des systèmes sera aussi mené. Une plateforme d’essais équipés d’un électrolyseurs sera enfin installée sur le site General Electric de Belfort, « pour mettre en pratique les concepts et solutions développées et les valider à échelle industrielle ».