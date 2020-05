GE maintient son projet de délocalisations de Belfort vers les États-Unis et l’Arabie

C’est un peu la douche froide en cette fin de semaine pour l’intersyndicale de GE Belfort. Ce vendredi soir, elle publie un dans lequel elle annonce que « GE confirme les délocalisation par manque de capacité mais maintient les suppressions d’effectifs ».

Cette annonce intervient alors qu’une pointe d’optimisme s’était faite jour en milieu de semaine, à la suite du comité de suivi du plan social avec les représentants du Gouvernement et alors qu’un accord a été trouvé pour une médiation entre GE et ses fournisseurs.

« Le comité paritaire de mercredi avec Bercy et la réunion du CSE de jeudi de présentation détaillée par l’expert Secafi du plan, alternatif d’augmentation de40 000 heures de capacité du sit de Belfort pour éviter les délocalisations était pourtant de bon augure avant les négociations de ce jour », indique l’intersyndicale dans son communiqué « Mais le groupe américain en a décidé autrement en considérant qu’il n’y avait pas d’alternatives réaliste autre que la délocalisation de 23000 des 40000 heures e et en programmant un CSE extraordinaire le mercredi 3 juin pour recueil d ‘avis sur ce projet de délocalisation aux États-Unis et en Arabie Saoudite ».