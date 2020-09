GE Hydro : « La goutte d’eau qui fait déborder le vase »

À 14 h 45, les salariés reviennent dans la salle. Ils poussent la direction à sortir. « Barrez-vous ! » entend-t-on résonner. La Marseillaise est aussi chantée. L’équipe de la direction sort sous les huées. Sans vouloir répondre aux questions. « Nous avons un service com qui fait ça très bien », glisse Nicolas Serrie, président de GE Hydro France en sortant de l’Atria. Justement, le service communication, que dit-il ? « Dans un contexte de marché particulièrement difficile, nous avons ouvert la semaine dernière une procédure d’information-consultation avec les instances représentatives du personnel de GE Hydro Solutions, concernant un projet de simplification de nos activités en France et de renforcement du site de Grenoble », écrit le communiqué de presse de la direction. « Le bla-bla habituel », s’emporte un salarié pour critiquer ces éléments de langage répétés par la direction. « Des moutons », balance un autre.



« Mais il n’y a rien qui dit qu’on sera meilleurs », s’étonne Émilie Bader, après avoir posé des questions au sujet de ce « renforcement » de Grenoble. « On attend des justifications techniques et financières, mais rien », critique pour sa part Sébastien. Du côté de la direction, on évoque la recherche de « meilleures performances économiques et financières ». On pointe du doigt une « concurrence des autres énergies renouvelables » et « une pression très forte sur les prix ». Mais pas plus de détails.