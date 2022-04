Gaussin étend son site d’assemblage de Saint-Vallier

Gaussin vient d’acquérir 20 000 m2 de bâtiments supplémentaires, situés juste à côté de Metalliance, abandonnés depuis le printemps 2021 par Konecranes. Il y installera respectivement 4 lignes de production ; au total le site pourra accueillir 8 lignes de production. Il pourra fabriquer 1 600 véhicules par an, soit 200 par ligne ; il portera la capacité du groupe à 2 400 véhicules par an. « Il va dans l’immédiat permettre la production de 400 véhicules supplémentaires par an et permettre de répondre aux contrats signés avec les leaders mondiaux du e-commerce, du transport et de la logistique », indique Gaussin dans un communiqué de presse. Le site est « immédiatement disponible », note le groupe dans un communiqué de presse. Il dispose de « grands halls adaptés aux produits Gaussin, parfaitement équipé en moyens de levages, installations industrielles et terrains d’essai ». Le site s’étend sur 13,6 ha. Gaussi

Cette acquisition « traduit la montée en puissance et le changement de dimension de Gaussin », estime Christophe Gaussin, président-directeur général du groupe Gaussin. « Il va nous permettre de faire face à la forte croissance du marché, et notamment à la demande de grands acteurs du retail et du e-commerce en Europe et en Amérique du Nord pour nos véhicules ATM et APM », indique-t-il.