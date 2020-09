Fusillades à Besançon: marche blanche en hommage à Houcine, « victime collatérale »

« Nous voulions à la fois rendre hommage à Houcine », victime « collatérale » et « innocente », et « dire que ces violences doivent cesser », a déclaré à l’AFP Nadia Hachémi, 54 ans, cousine du jeune homme victime de l’un des multiples règlements de comptes qui minent la ville depuis des mois. La marche, autorisée par la préfecture et organisée par les proches de ce jeune mécanicien de 22 ans, s’est déroulée dans l’après-midi dans le quartier de Planoise, théâtre depuis près d’un an d’une violente guerre de territoire entre trafiquants de drogue. La marche devait être initialement organisée en mars, mais le confinement a contraint les organisateurs à la repousser, a précisé Mme Hachémi.