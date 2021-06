Francis Voelin : « Nous allons finir par faire des chantiers à perte »

Actuellement, il y a une rupture de matériaux. On nous annonce que les mois d’août et de septembre vont être très compliqués. Tout ce qui est à base de plastique, de fer, de bois, il n’y a plus rien. Les tuyaux ont augmenté de 50 centimes sur un morceau d’un mètre. On en utilise au moins 1 km par mois. Ce n’est pas rien ! Et ce n’est pas que sur les tuyaux. Les gaines, les tubes, tout a augmenté. En tant que président de la Capeb Bourgogne-Franche-Comté, je représente 20 000 entreprises. Je vous affirme que la crise est générale. La grande peur que nous avons, c’est de devoir s’arrêter de travailler et de mettre nos employés au chômage technique. D’un côté, il n’y a plus de matières premières. Et pour ce qui reste, les prix augmentent de plus de 30 %. Les élus, pour une fois, ne peuvent pas y faire grand-chose. C’est une crise mondiale. Ils essaient d’assouplir les délais « fins de chantier » dans le public et négocient pour que nous n’ayons pas de pénalités. Le cours de l’acier est à la journée, avant c’était sur deux mois. C’est le cours de la bourse. Ça fait un mois et demi que c’est comme ça et les choses se sont accélérées. Ça risque de mettre au moins un an à se stabiliser de nouveau. Les marges risquent d’augmenter de plus en plus. Et à la fin, qu’est-ce qu’on devient ?