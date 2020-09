Franche-Comté : 30 000 étudiants retrouvent l’université

Les différents sites de l’université de Franche-Comté sont fermés depuis mi-mars. 30 000 apprenants reprennent les chemins des bancs de l’université ce mardi 1er septembre. Une rentrée qui se fera dans l’ensemble des sites de l’université de Franche-Comté : Besançon, Belfort, Montbéliard, Vesoul et Lons-le-Saunier. Le port du masque sera obligatoire : lors des déplacements dans les locaux de l’université́ et dans les bibliothèques en toutes circonstances ; dans les salles, amphithéâtres, lieux de convivialité́ et d’accueil des étudiants (Maison des étudiants, locaux associatifs…) dès lors qu’une distanciation physique d’un mètre ne pourra être respectée. « Il incombera aux étudiants et usagers de se doter de masques avant de se présenter à l’université́ », indique l’université.