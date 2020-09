Femme découverte sans vie en Haute-Saône : l’autopsie conclut à une mort naturelle

« La cause probablement naturelle du décès résulte d’un état de santé extrêmement dégradé et d’une très forte alcoolisation », a déclaré le procureur de la République de Vesoul, Emmanuel Dupic, lors d’une conférence de presse. Selon l’autopsie pratiquée lundi, « aucune lésion n’était visible sur la victime qui souffrait d’asthme, d’un problème de foie et d’un problème sanguin entraînant rapidement des marques sur son corps quand elle chutait ou se cognait », a-t-il précisé. Le corps de cette femme de 35 ans, sans emploi, a été découvert sans vie par les secours et la gendarmerie dans son appartement de Faverney (Haute-Saône), à l’issue d’une soirée très alcoolisée. Un homme de 60 ans qui se trouvait avec elle avait donné l’alerte en affirmant qu’elle avait fait un malaise. Placé en garde à vue et finalement mis hors de cause, il sera remis en liberté lundi, a précisé le procureur.