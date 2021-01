Europe Écologie Les Verts questionne « le rachat » de PSA par Fiat Chrysler

On a souvent parlé de mariage entre égaux pour qualifier la fusion entre le constructeur français PSA et l’Italo-américain Fiat Chrysler Automobiles ; une fusion qui sera effective le 16 janvier et qui donnera naissance au groupe Stellantis. Cette fusion conduit à la création du 4e groupe automobile mondial pour le nombre de véhicules vendus et le 3e en termes de chiffre d’affaires. Cette dernière catégorie est dominée par le Japonais Toyota et l’Allemand Volkswagen.

Pour la commission Industrie Nord-Franche-Comté d’Europe Écologie Les Verts, cette fusion est plus complexe que ça. Et elle estime plutôt que FCA « rachète » PSA ; en termes boursiers, c’est le cas. Et de constater : « PSA n’est plus une société́ française. » Avant de poursuivre. « PSA disparait et est absorbé par une société́ néerlandaise. » Puis d’expliquer : « Du point de vue de ces deux constructeurs automobiles, il s’avère plus avantageux d’organiser une absorption de PSA par FCA puisque la holding FCA (Fiat Chrysler) [est] aux Pays-Bas depuis 2014 », explique le parti écologiste, avant de conclure que c’est « une pure opération d’optimisation fiscale ».