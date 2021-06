Essert : Marie-Claude Chitry-Clerc sera tête de liste à la municipale partielle

« Il est temps que je m’investisse encore plus. » C’est propos sont signés Marie-Claude Chitry-Clerc. La future ex vice-présidente au conseil départemental en charge de l’environnement, du tourisme et de la culture, que l’actuelle majorité a poussé vers la touche, a confirmé ce samedi matin son intention de constituer une liste en vue de l’élection municipale partielle organisée à Essert les 5 et 12 septembre, à la suite de la grave crise politique qui secoue la commune depuis plusieurs mois. Essertoise depuis plus de 20 ans, « je me suis toujours investie », confie cette femme qui enseigne à l’IUT Belfort-Montbéliard. Elle a même fait partie de l’équipe d’Yves Gaume, en qualité d’adjointe, même si une rupture est arrivée très tôt dans le mandat.

Elle construit actuellement sa liste et revendique un « melting pot ». Ce seront des personnes qu’elle connaît. « Je suis là pour aider la commune », insiste-t-elle, visant aussi « un peu plus de stabilité ». Son identité, c’est une sensibilité à droite, « autour de la valeur travail » ou encore de l’environnement. Elle veut inscrire la commune dans les 17 objectifs liés au développement durable. Marie-Claude Chitry-Clerc appuie sur son « expérience » dans différentes collectivités et estime « qu’on ne pilote pas une commune comme une entreprise ».