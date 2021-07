Essert : Dominique Jeannin mènera Essert Renouveau aux municipales partielles

Le groupe Essert Renouveau ne se voile pas la face. Selon la nouvelle tête de liste, Dominique Jeannin, il faudra « un an, un an et demi pour tout remettre à flot. On va perdre beaucoup de temps rien qu’à repartir correctement. » La situation économique de la commune est critique et le groupe, qui officiait à la mairie depuis 1 an déjà, en est bien conscient : « On ne veut pas faire trop de dépenses. On ne va pas mener de grand projet pour la commune. Le but va être de repartir sur un terreau sain, en maintenant la sécurité, la voirie, l’entretien de la commune. C’est important que les habitants comprennent que la situation financière est loin d’être simple », affirme Dominique Jeannin.

Hafida Bennegad, conseillère municipale déléguée à la culture essaye d’en rire : « Au moins, on a déjà un an d’expérience, on connaît les dossiers. En plus, on ne pourra pas faire pire que ce qui a été fait jusqu’ici. » Alain Burger invite les Essertois à les rejoindre : « Il reste de la place [sur la liste], nous sommes preneurs de toute personne désireuse de nous rejoindre ». Dominique Jeannin termine la discussion en affirmant : « On sait que l’élection ne va pas se faire selon nos programmes, ils seront tous à peu près les mêmes. Mais cela va se faire sur la liste, sur la personnalité de la tête de liste ».

Reste à voir comment la campagne va se dérouler, puisqu’elle débutera officiellement le 22 août, et le vote se déroulera le 5 septembre. En pleine période de fin de vacances et de rentrée.