Éric Oternaud : « La refabrique automobile, c’est de l’emploi local et industriel »

Il y a un très bon exemple : c’est l’usine Renault de Flins (Yvelines), qui est en train de démarrer. Renault transforme son usine (lire l’article) en refabrique. On collecte de vieux véhicules, on les démantèle, on diagnostique et on envoie en recycleries les composants que l’on doit remplacer, puis on réassemble des composants. Encore faut-il, pour que d’un point de vue marketing ça marche, qu’on fasse de l’up-cycling, c’est-à-dire que l’on monte en gamme le véhicule (ou on le met à jours, NDLR). La refabrique permet aussi un retrofit du véhicule, en changeant sa motorisation, en le passant par exemple à l’électrique. De nombreuses personnes réticentes estiment que cela ne marche pas. Mais regardez le succès de Backmarket pour l’électronique. La Refabrique automobile, c’est de l’emploi local et industriel, des nouveaux métiers, mais aussi du pouvoir d’achat gagné pour la personne qui va l’acheter. La refabrique, c’est enfin moins d’émission de gaz à effet de serre. Un véhicule construit entièrement, ce sont 12 tonnes de CO2 qui sont émises. Quand on refabrique un véhicule, on les économise car on ne remet que les éléments dont on a besoin.