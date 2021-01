Vigilance crues pour la Haute-Saône, inondations pour le Doubs

Les fortes pluies et la hausse des températures ont provoqué ce jeudi 28 janvier une fonte rapide de la neige tombée cette semaine sur les contreforts vosgiens. Si le Territoire de Belfort est juste en vigilance Jaune, Météo France a placé ce soir la Haute-Saône et le Doubs en vigilance orange : la Haute-Saône pour risques de crues, le Doubs (comme le Jura) pour risques d’inondation.

Pour ce vendredi, Météo France prévoit une poursuite de la fonte de la neige jusqu’à 800 mètres : « Sur le Doubs et le Jura, la pluie, combinée au vent, va accélérer la fonte du manteau neigeux. Cet apport d’eau de fonte vient s’ajouter aux cumuls de pluie. D’ici demain vendredi matin, le manteau neigeux devrait avoir disparu sous 800-900m d’altitude. Sur l’ensemble de l’épisode, entre ce soir et samedi matin, les cumuls de pluie en 48h sont de l’ordre de 50 à 80mm, très localement 100mm, auxquels viennent s’ajouter la fonte nivale, estimée autour de 40 à 50mm en 48h » .

Côté crues, le site vigicrues a placé en vigilance orange l’Ognon (dans sa partie en amont de la Linotte), et le Doubs (en amont comme en aval de la Loue). La Savoureuse et l’Allan sont en vigilance jaune.

Cette situation devrait perdurer : « Depuis mercredi et jusqu’à mardi prochain, une succession quasi ininterrompue de perturbations arrosent copieusement l’ensemble des bassins et plus particulièrement les massifs des Vosges, du Jura et des Alpes, provoquant une réaction généralisée de l’ensemble des cours d’eau du territoire du SPC Rhône-amont Saône, avertit le site vigicrue. La hausse durable des niveaux des cours d’eau provoquera, au cours des prochaines 24 heures, des débordements et dommages localisés sur les tronçons placés en vigilance jaune et des débordements généralisés sur les tronçons placés en vigilances orange. »