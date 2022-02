La LPO lance un appel pour observer les cigognes

Comme chaque année désormais, la ligue de protection des oiseaux (LPO) Bourgogne-Franche-Comté invite les habitants à lever les yeux au ciel, pour guetter le vol majestueux de la cigogne. Le grand échassier, étendard de l’Alsace, entre dans sa période de migration prénuptiale et survole la région. L’espèce était encore il y a quelques années en danger d’extinction. On recensait seulement 11 couples nicheurs en 1974 contre près de 5 000 aujourd’hui.

Certains de ces oiseaux noir et blanc viennent d’Afrique du nord ou sub-saharienne, d’Espagne ou du Maroc, ou remontent depuis l’Afrique du Sud. D’autres auront profité des températures de plus en plus douces pour s’arrêter dans le sud de la France. La Bourgogne-Franche-Comté est un passage incontournable dans leur migration vers les aires de reproduction. Des milliers de spécimens traversent la Bourgogne-Franche-Comté deux fois par an, en suivant principalement la vallée du Rhône puis la vallée de la Saône, avant de rejoindre la vallée du Rhin.