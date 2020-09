Haute-Saône : un loup abattu cette nuit près de Fougerolles

Les départements des Vosges et de la Haute-Saône connaissent depuis le 11 août une série d’attaques attribuées au loup sur des troupeaux ovins et bovins qui se concentrent, depuis le 26 août, sur le secteur de Fougerolles (70) et du Val d’Ajol (88).

« Cet animal, au comportement atypique (attaques sur bovins, y compris réalisées dans les bâtiments d’élevage) est à l’origine d’un nombre particulièrement élevé d’attaques sur ces quelques semaines : 22 attaques, ayant conduit à la mort de 20 ovins et 16 jeunes bovins. Dès les premières attaques, les éleveurs se sont organisés pour protéger leurs troupeaux », rappellent les préfectures de la Haute-Saône et des Vosges dans un communiqué publié ce mercredi matin.