Des vers luisants dans la nuit

Le conservatoire botanique national de Franche-Comté – observatoire régional des Invertébrés, l’office pour les insectes et leur environnement de Franche-Comté, et la société d’histoire naturelle d’Autun – observatoire de la faune de Bourgogne se sont associés pour mettre en place un inventaire des espèces de vers luisants. La plus fréquente en Bourgogne-Franche-Comté est la Lampyris noctiluca, identifiée grâce à la lumière verte émise par les femelles. Ces dernières sont présentes le plus souvent au sol ou dans les herbes hautes. Elles peuvent ainsi attirer les mâles qui, eux, sont ailés et se déplacent plus facilement. D’autres espèces plus discrètes et plus rares existent aussi, comme la Phosphaenus hemipterus (luciole à ailes courtes) ou la luciole Luciola lusitanica.

Les vers luisants, nom couramment attribué à ces insectes, sont en fait des coléoptères de la famille des lampyridés. Ce sont les cousins des coccinelles. À l’état larvaire, ils se nourrissent des limaces et escargots qui peuplent les jardins. Plusieurs raisons peuvent expliquer leur diminution : l’omniprésence de la pollution lumineuse, qui empêche les mâles de trouver leur chemin, l’utilisation massive de produits phytosanitaires qui détruisent leurs proies, ou encore l’artificialisation des sols.