En 2023, Indochine pour la première fois aux Eurockéennes

Il y a quelques semaines, la sortie du ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, sur l’annulation des festivals en 2024, compte tenu de l’organisation des Jeux olympiques 2024 à Paris a pris toute la filière de court (lire notre article). Ce fut la « surprise » et « l’étonnement », acquiesce Jean-Paul Roland. Un étonnement que la question n’ait pas été évoquée au moment de la candidature notamment. Le fiasco de l’organisation de la finale de la ligue des champions, en mai 2022, a certainement réveillé quelques inquiétudes.

Depuis, les festivals ont rencontré deux fois la ministre de la Culture Rima Abdul Malak. La décision doit être prise mi-décembre. La direction des Eurockéennes rencontre le préfet du Territoire de Belfort et les gendarmes ce mercredi matin. Et le directeur est certain que l’on trouvera « des solutions ».

Ce qui semble poser problème, ce sont les effectifs nationaux supplémentaires de gendarmerie qui peuvent être mobilisés pour le festival (gendarmes mobiles, garde républicaine à cheval). Les Eurockéennes sont organisées dans la phase orange des JO, datées du 23 juin au 18 juillet et qui correspond notamment au passage de la flamme. L’éloignement de l’évènement ne veut pas contre pas dire que cela ne crée pas des tensions sur les effectifs. En tout cas, il semble difficile de croire que l’on envisage de mobiliser aussi les effectifs locaux pour renforcer la capitale à cette période. Sinon « je conseillerai à ceux qui le veulent d’organiser des free parties, des rave parties ou des sound system », lance, sur le ton de la plaisanterie, Jean-Paul Roland. Celui-ci ne ferme cependant pas la porte d’attaquer juridiquement, avec la filière des festivals, une décision qui annulerait leurs évènements, installés de longue date dans le paysage culturel.

Ce mardi matin, le sénateur Les Républicains (LR) du Territoire de Belfort, a interpellé le Gouvernement au Sénat, lors des questions au gouverement : «Les propos tenus fin octobre au Sénatpar Gérald Darmanin ont consterné les responsables de festivals, mais pas seulement. Je suis également abasourdi par la radicalité des déclarations du ministre de l’Intérieur, qui nous oblige en définitive à faire le choix entre nos fêtes ! » Et d’ajouter : « « Une fois de plus, après la polémique de la circulaire Collomb, la culture paye, dans tous les sens du terme, pour des questions de sécurité. Sauf qu’en l’espèce, ce n’est pas pour la sienne…! Le plus choquant réside surtout dans la méthode : on annonce des annulations sans même prendre la peine de consulter les acteurs concernés. Cette hyper-centralisation et cette verticalité sont source de tensions et de fractures au sein de la population » Cédric Perrin a rappelé, dans son allocution, les retombées économiques, pour un territoire, généré par un festival. Pour les Eurockéennes, on les estime à 13 millions d’euros.