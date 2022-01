Électrification : la Région débloque 36 millions d’euros pour les sous-traitants automobiles

Le passage à l’électrique se fait à marche forcée. En 2035, il ne sera plus possible de vendre en Europe des voitures thermiques neuves. Et dès 2025 – dans le cadre du programme européen fit for 55 qui vise notamment à réduire de 55 % d’ici 2030 les émissions de gaz à effet de serre – les constructeurs automobiles devront être en règle avec la nouvelle norme anti-pollution Euro 7. Et c’est bien ce futur cadre réglementaire qui va accélérer l’électrification du parc automobile neuf. Il serait trop coûteux d’investir dans la recherche pour améliorer les moteurs thermiques afin qu’ils respectent le cadre de ce règlement Euro 7. Alors on passe directement à l’électrique. Pour respecter le cadre des ambitions du Fit for 55, le scénario du mix de la vente des véhicules en 2030 doit au minimum répondre à la répartition suivante : 49 % de véhicules électriques et 21 % de véhicules hybrides rechargeables, soit 70 % des volumes vendus. 21 %, selon ce scénario, seraient toujours des véhicules thermiques,