EDF : les salariés de GE réclament « une véritable politique énergétique »

« Bien sûr que c’est une bonne nouvelle ». Attablé à « La Découverte », le restaurant d’entreprise du site General Electric, Bruno, opérateur de 58 ans dans les usines de la branche Steam Power (nucléaire) qui produit les fameuses turbines Arabelle, se réjouit de passer bientôt sous l’étendard d’EDF. « Un Etat qui ne maîtrise pas sa production d’énergie, pour moi ce n’est pas un Etat », estime-t-il. « C’est comme au Monopoly : il vous faut les gares, l’électricité, l’eau… et l’avenue de Matignon. Sans ça, vous ne gagnez pas ».

Devant un rôti de porc à la provençale, il fait le bilan des quelques années passées dans le giron du groupe américain. « On n’aurait jamais dû être vendu, même si à l’époque c’était mal géré », peste-t-il. « En quatre ou cinq ans, le savoir-faire est parti », regrette son collègue Robert, 53 ans, assis en face, et qui préfère lui aussi ne pas indiquer son nom. « Il n’y a eu aucune politique de formation, et beaucoup de gens sont partis. Et pourtant quand vous avez une pièce de 300 tonnes, que vous la mettez en usinage au centième de millimètre, ça ne s’apprend pas du jour au lendemain ».

Depuis 2015, Steam Power a connu deux plans de sauvegarde de l’emploi et une rupture conventionnelle collective : 30% des salariés ne sont plus là, selon Laurent Humbert, délégué CSE-CGC de la branche. « Il était temps qu’on sorte du groupe General Electric, mais j’ai une pensée pour tous les collègues des autres entités, qui eux vont encore rester sous l’ouragan », s’inquiète cet ingénieur électronicien. Il s’interroge également sur le périmètre du rachat. « Sur 2.300 personnes (chez Steam Power), on a un doute sur le devenir d’environ 300 salariés ».