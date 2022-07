EDF : les députés approuvent les crédits de la renationalisation

Les députés ont adopté ces crédits dans le cadre de l’examen du projet de budget rectificatif pour 2022 par 209 voix contre 156. Au total, l’Assemblée a voté une enveloppe de 12,7 milliards d’euros pour d’éventuelles opérations de soutien à des entreprises stratégiques françaises. Le gouvernement détient déjà 84 % d’EDF et a l’intention de lancer une offre publique d’achat (OPA) devant se terminer fin octobre.

Ce retour de l’État à 100 % dans EDF avait été annoncé le 6 juillet par la Première ministre Élisabeth Borne (lire notre article). La renationalisation devrait permettre au groupe, très endetté, d’emprunter à moindre coût et donner les coudées franches à l’EÉtat pour le réorganiser comme il l’entend, sans avoir à rendre compte à des actionnaires minoritaires ; EDF ne sera d’ailleurs plus coté à la Bourse.

Elle se fera via une offre publique d’achat (OPA) des 16 % d’actions non détenues par l’État, d’ici fin octobre normalement. Cette renationalisation intervient alors que l’énergéticien vit un épisode critique : l’État entend faire de lui le « bras armé » du verdissement de sa politique énergétique et de la conquête d’une plus grande souveraineté en la matière, alors qu’il se trouve dans une situation financière extrêmement dégradée.

Dans l’hémicycle, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire a surtout insisté sur la « relance du programme nucléaire en France », avec six nouveaux réacteurs EPR. « Le nucléaire a terriblement souffert d’un abandon industriel ces dernières années », a-t-il ajouté dans une ambiance chahutée. « Les investisseurs privés ne viendront pas financer les six nouveaux réacteurs », des « programmes à rentabilité trop lente.

Quand il s’agit de long terme, c’est l’investisseur public qui est le meilleur investisseur », a-t-il argumenté. Ecologistes et LFI ont voté contre en fustigeant le « tout nucléaire ». Ils ont demandé comme d’autres un « grand débat devant la représentation nationale sur l’avenir énergétique de la France ». Le RN s’y est aussi opposé. Le rapporteur général Jean-René Cazeneuve (LREM) a insisté sur la future loi de programmation de l’énergie « avant le milieu de l’année prochaine » et Bruno Le Maire a souligné sa disponibilité à débattre.