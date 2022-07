Réorganisation en vue à EDF, confronté à de lourds défis

« Nationaliser EDF, c’est nous donner toutes les chances d’être plus indépendants dans les années qui viennent en matière énergétique », a déclaré jeudi Bruno Le Maire. « C’est une décision stratégique forte et nécessaire pour le pays », a assuré le ministre. Le gouvernement cite « notamment le lancement du programme de construction de six réacteurs nucléaires EPR 2 et la contribution d’EDF au développement accéléré des énergies renouvelables ». « Nous avons inscrit 12,7 milliards d’euros en compte d’affectation spéciale du Trésor pour financer l’opération de nationalisation d’EDF, mais aussi « d’éventuelles autres opérations qui pourraient être nécessaires d’ici la fin de l’année », a-t-il déclaré sans plus de précisions, à l’issue du Conseil des ministres.

Mercredi, la Première ministre Élisabeth Borne avait annoncé devant l’Assemblée nationale une renationalisation à 100 % (lire notre article), déjà évoquée en mars par Emmanuel Macron. Dix-sept ans après l’ouverture de son capital et son entrée en Bourse fin 2005, l’électricien est aujourd’hui détenu par l’État à près de 84%, par les salariés pour 1% et par des actionnaires institutionnels et individuels pour les 15% restants.

Mais le groupe, fortement endetté, est confronté à de lourdes charges financières, présentes et à venir, et de vastes chantiers industriels. Alors qu’environ la moitié de ses 56 réacteurs est aujourd’hui à l’arrêt, pour maintenance mais aussi pour des problèmes de corrosion apparus récemment, EDF doit gérer le maintien d’un parc vieillissant.

Le gouvernement lui demande aussi de lancer un programme de nouveaux EPR, dont le seul modèle actuellement en construction en France, à Flamanville (Manche), accuse plus de dix ans de retard. Plombé par une dette qui pourrait atteindre plus de 60 milliards d’euros fin 2022, l’électricien a aussi vu sa situation financière dégradée par la décision du gouvernement de lui faire vendre davantage d’électricité bon marché à ses concurrents, pour contenir la facture d’électricité des Français.

Une décision qui avait alors quelque peu tendu les rapports entre M. Lévy et l’État. Quant aux représentants du personnel, ils ont accueilli mercredi la nouvelle d’une nationalisation avec une certaine méfiance, craignant un prélude à une restructuration plus vaste, dans le cadre de négociations menées sur le statut de l’entreprise entre Paris et Bruxelles.