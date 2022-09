Transports : l’abonnement Campus, des économies pour les étudiants

Le Pôle métropolitain nord Franche-Comté avait votée la mesure en octobre 2022, dans le cadre de sa feuille de route. Elle vient d’être mise en œuvre. Depuis le 1er septembre, l’abonnement Campus est proposé au tarif de 18€ par mois, soit une réduction de plus de 50 % sur les tarifs 2021-2022. Les résidents de Pays de Montbéliard Agglomération et du Territoire de Belfort de moins de 26 ans pourront donc voyager de manière illimitée sur les réseaux de bus évolitY et Optymo à ce tarif.

« On corrige une anomalie », commente Damien Meslot, président du Pôle métropolitain élu en 2020, et du Grand Belfort. « Cette mesure participe au maintien du pouvoir d’achat des étudiants alors que le pays connaît une hausse des prix (des carburants, mais pas uniquement) », ajoute-t-il. Le geste permet également à la collectivité de répondre aux enjeux de développement durable qu’elle s’est fixés sur les transports et la mobilité.

Le prix des abonnements proposés jusque-là était largement supérieur à ceux fixés ailleurs. D’après le Pôle métropolitain, cette réduction est une des plus importantes de la rentrée au sein des territoires universitaires français. « Grâce à la réduction du coût de l’abonnement campus, la part du budget consacrée aux mobilités locales passera donc de 3,1% à 1,5% pour les étudiants nord franc-comtois », précise Charles Demouge, vice-président du Bureau métropolitain et président de Pays de Montbéliard Agglomération. « Cela vient compenser en partie l’accroissement des autres frais récurrents, des frais dont la hausse annuelle est évaluée à 1,92% par la [Fédération des associations générales étudiantes] », complète le président de PMA.

D’après l’Insee, environ 1 900 étudiants font quotidiennement le trajet entre le Territoire de Belfort et le Pays de Montbéliard.