Sochaux : encore trois jours d’arrêt de l’usine Stellantis la semaine prochaine

Selon nos calculs, et en comptabilisant ces nouveaux arrêts, nous dépassons désormais les 70 séances annulées depuis le début de la crise. Ce sont plus de 30 000 voitures qui n’ont pas été produites à cette occasion. Deux jours de RTT collectifs seront positionnés lundi et mardi et la séance du mercredi sera positionnée en activité partielle. Un point est prévu le 25 août à 9h pour confirmer ou non les séances suivantes. Les trois syndicats (FO, CGT, CFDT) ont exprimés leur mécontentement. Jérôme Boussard, secrétaire général de la CGT, précise : « La direction a refusé à certains salariés de pouvoir prendre 4 semaines de congés consécutives. Cette dernière impose des jours de chômage après à peine une semaine de travail. » Le syndicat propose de ralentir la cadence dès aujourd’hui pour diviser la vitesse des chaînes par 2 et répartir la charge de travail sur l’ensemble de la semaine. « Il s’agit de relocaliser au plus vite les productions », argue le syndicat Force Ouvrière dans un message transmis à la rédaction.