« On a tout fait à la va-vite »: l’échec d’Alstom sur les bus électriques

« On a peut-être accepté de livrer des bus à Strasbourg qui n’étaient pas totalement validés, parce que c’était les premiers qu’on faisait », admet le directeur, Didier Pfleger. Les agents de la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) passent outre les premiers défauts constatés, d’autant que l’entreprise se montre « très réactive » pour assurer le service après-vente, témoigne un cadre de la métropole. « Mais quand on corrigeait à un endroit, ça n’allait plus à un autre. On commençait à avoir une liste de défauts importante, c’était gênant », complète-t-il. « Et là où c’est devenu très gênant, c’est quand on a eu des problèmes de sécurité ». Début 2021, sur deux véhicules différents, l’essieu arrière devient incontrôlable et le bus se déporte. « Dans un cas, on a même arraché un poteau de signalisation sur un trottoir », indique l’agent. Le deuxième problème de sécurité est l’inversion du sens de marche: lors d’une mise en route, un véhicule part brièvement en arrière. « Sur le coup, c’est une vingtaine de centimètres, mais si vous heurtez une poussette, ça peut être extrêmement grave », poursuit le cadre métropolitain. La CTS met donc un terme à l’exploitation des bus Aptis et réclame un remboursement. De longues discussions s’engagent. « Dans un premier temps, Alstom était dans le déni », déplore un élu. « Au début on ne savait pas qui était en tort, mais comme ça s’est reproduit plusieurs fois, et dans d’autres villes, Alstom a bien été obligé de reconnaître qu’il y avait un souci. » D’autres clients ont connu des difficultés similaires. À Grenoble, des « problèmes d’essieux, de batterie, de fonctionnement des circuits », ont été constatés selon un élu, mais les choses sont rentrées dans l’ordre et les bus circulent. À Toulon, au contraire, « sur les 12 véhicules livrés, la quasi-totalité n’était pas conforme au cahier des charges », et les véhicules ne sont pas exploités, regrette Thierry Durand, directeur de la régie des transports. « C’était la première fois que je devais assister à une réception des produits avec un huissier ». « Toulon c’est une autre histoire, ils ont demandé un tas de modifications entre la commande et la livraison », précise M. Pfleger. « Et quand on a annoncé la fermeture d’Aptis, ils se sont rendu compte qu’ils ne pourraient pas avoir une flotte homogène, ils ont refusé les bus ».