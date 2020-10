Doubs : 5 membres de la famille de la jeune Bosniaque tondue expulsés vers Sarajevo

« Je suis scandalisée », a réagi auprès de l’AFP Me Catherine Bresson, avocate des parents, précisant qu’elle ignorait la présence de fonctionnaires de la Police de l’air et des frontières au tribunal et ne trouvait « pas normal » que l’expulsion « ait été faite dans le dos de tout le monde, en catimini ». L’avocate a toutefois admis que cette expulsion était « légale » et n’avoir « juridiquement aucun moyen de s’y opposer ».

Ses clients auxquels le statut de réfugié politique avait été refusé, a-t-elle expliqué, avaient « signé les documents pour rentrer dans leur pays bien avant les faits », leur retour étant repoussé en raison du covid et pour des questions administratives. « Ils n’avaient pas besoin de Darmanin », a insisté Me Bresson.

Avocate de la victime, Me Céline Party, a relevé de la même manière que les parents « faisaient l’objet d’une obligation de quitter le territoire français » et « avaient opté pour un départ volontaire qui n’a pu se mettre en place à cause du confinement ».

J’aurais souhaité que les choses ne se fassent pas de cette manière pour que ma cliente puisse dire au revoir à ses frères et sœurs », a-t-elle toutefois ajouté.