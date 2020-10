Doubs: 15 et 20 ans de réclusion criminelle pour un assassinat à l’arbalète et au couteau

La victime avait été retrouvée morte près d’un abribus, le corps lacéré de coups de couteau. L’autopsie avait révélé qu’un carreau d’arbalète lui avait perforé le poumon droit. Présenté comme l’instigateur du crime, le plus âgé des accusés avait une dette de stupéfiants de 600 euros auprès de Ion Matovic.

Mais d’après son avocat, Me Julien Vernet, ce n’est ni pour cette dette, ni pour prendre la place de son dealer, qu’il l’a tué. Il subissait « des pressions, des violences, des coups » de la part de ce dernier, il l’a tué, car il « n’en pouvait plus, il fallait que toute cette violence s’arrête », a plaidé Me Vernet.

« Rien dans le dossier ne montre que M. Matovic était insistant », a pour sa part rétorqué le conseil de la famille de la victime, Me Jean-Baptiste Euvrard, décrivant l’accusé comme un « menteur » et un « affabulateur ».

Son complice, « un adolescent à l’enfance chaotique, émaillée de violences », selon son avocate Me Nathalie Rey-Demaneuf, est l’auteur du coup de couteau mortel porté près du cœur.

« Abandonné par sa mère et livré à lui-même, il était clairement sous l’emprise de l’organisateur de l’assassinat, sans lequel ‘il n’y aurait jamais eu ce drame », a assuré l’avocate.