Dominique Thiriet (CGT) : « Nous sommes face à une catastrophe industrielle »

Il y a une chose qui est claire… Et qui avait commencé avec Alstom. Ce n’est pas propre à GE. On a disloqué le site. Cela a commencé en 1994. Il y a eu les premières externalisations. Au lieu d’avoir un site qui était une enceinte fermée, avec toutes les activités nécessaires à la production, on a complètement explosé et on a fait appel à de la sous-traitance. À partir de ce moment-là, on perd le collectif et la CGT, comme les autres syndicats, perdent forcément leurs bases revendicatives. On est désarçonnés, d’autant plus que les interlocuteurs ne sont même plus en France. Nous n’avons pas d’interlocuteurs en France ! Et je ne vois pas Hugh Bailey intervenir, d’une manière ou d’une autre, dans le système. Nous avons des patrons suisses, des patrons américains. À qui on parle ? C’est aussi ça la difficulté.