Discothèques : les professionnels favorables à un test de 12 heures

Dans ce cas, j’appelle le Gouvernement à sanctionner. Si dans les enquêtes de l’agence régionale de santé (ARS), les jeunes disent « On ne m’a pas scanné et j’ai pu rentrer », il faut sanctionner lourdement. On ne peut pas aujourd’hui, fermer toute une profession parce qu’il y a quelques brebis galeuses. Il faut cibler les mauvais élèves et il y en a, comme dans toutes les professions, et les fermer. Nous, les organisations professionnelles, nous ne voulons pas de punition collective, mais des punitions individuelles : chacun, dans son établissement, doit bien se comporter et les ARS doivent faire un travail d’enquête pour savoir si les protocoles étaient respectés, oui ou non. Si 40 ou 50 personnes disent la même chose, il n’y a pas de doute à avoir.