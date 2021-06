Dijon : une enquête ouverte après la découverte de deux caisses de professions de foi

Deux personnes ont été interpellées et brièvement entendues avant d’être relâchées dans l’attente de précisions sur les faits et leur qualification judiciaire, a-t-on précisé de même source. À cet effet, le directeur d’Adrexo, le prestataire chargé de la distribution des plis électoraux dans 51 départements de 7 régions, doit être entendu « très prochainement », a ajouté le parquet sans plus de précision.

L’enquête fait suite à la découverte, au cours du week-end, de deux caisses remplies de professions de foi électorales dans un bois de Chevigny-Saint-Sauveur, non loin de Dijon. Adrexo, vertement critiqué pour des dysfonctionnements d’acheminement lors du premier tour des élections régionales, a reconnu dimanche avoir à nouveau rencontré « de nombreuses difficultés » en amont du second tour.

Le prestataire avait demandé l’aide de La Poste pour cette distribution. L’entreprise dit se tenir à la disposition du ministère de l’Intérieur « pour dresser le bilan de cette opération », et sera en outre auditionné mardi devant la Commission des lois de l’Assemblée nationale sur ces « dysfonctionnements ». Adrexo, spécialisée dans la distribution d’imprimés publicitaires, avait estimé à 9% le nombre de plis électoraux non acheminés à leurs destinataires pour le premier tour, un chiffre équivalent à celui annoncé par La Poste. Le groupe avait fait état d’une attaque informatique pour expliquer ses difficultés.