Des TER à prix réduits pour les festivals de Bourgogne-Franche-Comté

Le Festival international de musique universitaire se tiendra à Belfort pour ce weekend de Pentecôte. Après deux années tumultueuses marquées par la pandémie, l’événement revient en grâce avec des artistes de tous horizons, géographiques comme musicaux. Avez-vous déjà réfléchi à un moyen de transport pour vous rendre au Fimu ? Pour trancher, sachez que la Région Bourgogne Franche-Comté et la SNCF s’allient pour proposer aux usagers des tarifs préférentiels sur les TER de la région, du jeudi 3 au dimanche 5 juin inclus. Les festivaliers pourront ainsi voyager pour 4, 10 ou 24 € aller-retour, en fonction de leur ville de départ.

Car le FIMU n’est pas le seul rassemblement concerné par ces remises : il sera possible de bénéficier de billets de TER à tarifs réduits pour les Eurockéennes de Belfort, du 30 juin au 3 juillet prochain et Les beaux jours solidaires, qui se tiendront à Dijon les 11 et 12 juin.