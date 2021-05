Départementales : la gauche unie dans le Territoire de Belfort… mais

Il y aura bien une candidature de gauche par canton. Pour autant, l’union n’est pas totale ; le collectif En commun pour Belfort, qui avait terminé 2e aux élections municipales belfortaines en 2020, a décidé de ne pas s’associer à ce projet. « Malgré́ nos demandes réitérées appuyées par EELV et LFI, nous n’avons eu accès aux réunions organisées par les élu.e.s sortant.e.s qu’à la mi-mars, car ces dernier.e.s considéraient qu’un collectif citoyen n’a pas la même légitimité politique qu’un parti », critique le collectif dans un communiqué de presse. « Les discussions s’enlisaient dans la répartition des postes par canton entre les sortants et les partis politiques », regrette également le communiqué.

« Nous avons tenté́ de faire valoir nos idées, sur l’importance d’un programme commun ambitieux et réaliste, du non cumul des mandats et de la nécessité́ d’une union authentique qui devait se traduire par un mixage réel des forces écologistes et de gauche sur tous les cantons », peut-on aussi lire. Le collectif déplore des « bases non négociables » et annonce « sortir de ce jeu de dupe ». Par contre, En commun pour Belfort ne proposera pas de candidatures, refusant « l’affrontement ». « Ne trouvant pas notre place dans ce champ politique verrouillé par des pratiques que nous jugeons périmées et à renouveler, nous avons décidé́ de travailler auprès des citoyens autrement qu’en participant à ces élections départementales », écrit finalement le collectif.

À l’inverse, la plateforme Eres appuie sur cette large union des forces de gauche mise en place ; elle estime que c’est le préalable nécessaire à une victoire. « Par cet engagement, nous voulons donner une chance de victoire à la gauche et lui permettre de mettre en œuvre au Conseil Départemental un programme ambitieux pour répondre d’abord et avant tout à l’urgence sociale et sanitaire et au défi économique et social qui nous attend », écrit la plateforme Énergie républicaine, écologique et sociale.