Territoire de Belfort : pour les départementales, la gauche veut (enfin) réussir l’union

« Rassembler les énergies républicaines, écologiques et sociales », annonce Isabelle Mougin, élue du canton de Grandvillars, membre du groupe Union républicaine. Elle présente le leitmotiv des élus sortants de gauche du conseil départemental du Territoire de Belfort pour les prochaines élections départementales. S’ils veulent gagner, ils doivent s’unir. Et le faire dans tous les cantons, pour déjà espérer se qualifier au second tour. Les élus adressent « une main tendue » à l’ensemble des « forces, responsables associatifs et partis » qui se retrouvent dans les valeurs citées plus haut. L’objectif : « Mettre fin au système hégémonique actuel de la droite », poursuit Isabelle Mougin. Et de lister des dossiers où ils ont tenté de s’opposer : la répartition de la participation au service départemental d’incendie et de secours (Sdis), le Sertrid, la dissolution du syndicat de l’Aéroparc (Smaga), les plateformes Amazon. « La droite locale a mis la main sur l’ensemble des structures, qui conduit à un déséquilibre départemental », estime Isabelle Mougin. « Nous avons le sentiment d’être dans une collectivité sous tutelle », embraie Samia Jaber, élue du canton de Belfort 1 (Pépinière et Résidences).