Décès du caricaturiste et dessinateur de presse Calvi

Né le 3 septembre 1938 à Besançon dans une famille de médecins, Calvi – de son vrai nom Philippe Vallancien – avait collaboré à France Soir au début des années 70, puis au Monde, au Journal du Dimanche, et, jusqu’aux années 2000, au Figaro et au Figaro Magazine, a déclaré son fils, Grégoire Vallancien. Depuis 5 ans, il avait un blog à Mediapart. Calvi avait réalisé des croquis d’audience lors de différents procès, dont celui de Klaus Barbie, chef de la Gestapo à Lyon pendant l’Occupation, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 1987, et Maurice Papon, condamné en 1998 pour complicité de crimes contre l’humanité pour son rôle dans la déportation de Juifs entre 1942 et 1944. Il avait également publié plusieurs BD, dont des albums mettant en scène le personnage d’Astrobald, petit extra-terrestre créé pour France Soir, parachuté dans la France de Pompidou, ainsi qu’une « histoire de France de Clovis à Nicolas 1er », parue en 2008, sous la présidence de Nicolas Sarkozy.