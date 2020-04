Décès de Jacques Calvet, ancien patron du groupe automobile PSA

Jacques Calvet, ancien patron du constructeur automobile français PSA (Peugeot, Citroën) et figure des milieux d’affaires, est décédé jeudi, a annoncé vendredi son fils Jérôme Calvet, qui dirige la filiale française de la holding financière japonaise Nomura. Il n’a pas précisé les causes ni les circonstances du décès. Les obsèques de l’ancien dirigeant, qui était âgé de 88 ans, « se dérouleront dans la plus stricte intimité familiale », ont indiqué ses proches dans un communiqué. Jointe au téléphone, la mairie de Dieppe, où a eu lieu le décès, a confirmé l’information.

Diplômé de l’Institut d’études politiques de Paris et de l’Ecole nationale d’administration, M. Calvet avait dirigé le groupe PSA de 1984 à 1997.

Jacques Calvet avait commencé sa carrière à la Cour des comptes en 1957. Il avait rejoint deux ans plus tard le cabinet de Valery Giscard d’Estaing, alors secrétaire d’Etat aux Finances, qu’il suit pour devenir directeur de cabinet lorsque ce dernier est nommé ministre de l’Economie et des Finances. Les deux hommes se séparent quand M. Giscard d’Estaing est élu président de la République en 1974 et que M. Calvet part à la BNP, une banque alors contrôlée par l’État.

La famille Peugeot vient le chercher en 1984, quand le groupe issu du rachat de Citroën par Peugeot est au plus mal. Il dirige PSA jus’en 1997.

Sa présidence sera marquée par le lancement de la 205, un an après son arrivée à la tête du groupe, mais aussi par des grèves très dures en 1989, notamment à Sochaux, au moment du lancement de la 605.

