Damien Meslot : « Pays de Montbéliard Agglomération ne veut pas parler avec ses voisins »

Surpris, non. Désabusé, dépité… Oui. Damien Meslot, président Les Républicains du Grand Belfort, ne comprend pas le choix des élus de Pays de Montbéliard Agglomération, ce lundi soir (lire notre article). Avec une confortable majorité, ils ont décidé de rénover un four de l’actuelle usine d’incinération, moyennant un investissement de près de 25 millions d’euros, plutôt que de transférer l’incinération de leurs déchets à l’usine du Sertrid, dans le Territoire de Belfort, en recherche constante de gisements à brûler, car surdimensionnée. Pendant près de 4 heures, ce lundi soir, les élus de PMA ont discuté et présenté leurs arguments. Une trentaine défendait l’option terrifortaine. Souvent, les élus se sont apostrophés sur fond d’une guerre politicienne à l’œuvre depuis deux ans et la réélection de Charles Demouge à la tête de l’agglomération.

« J’ai proposé au président Charles Demouge de venir devant les élus de PMA. Je n’ai pas eu de réponse », regrette Damien Meslot, ce mardi midi, en marge d’une conférence de presse évoquant la posture du parti Les Républicains vis-à-vis de Didier Vallverdu (lire notre article). Il dénonce un rapport « biaisé, voire mensonger » présentant l’offre du Sertrid, comme le glissait ce lundi soir Nicolas Pacquot, député de la majorité présidentielle. Il estime que la proposition du Sertrid était vraiment beaucoup moins élevée que l’option de la rénovation du four de l’usine d’incinération de Montbéliard. « Ils ont préféré jeter dans l’Allan 28 millions d’euros (le coût de la rénovation est estimé à près de 25 millions d’euros aujourd’hui, NDLR) que de travailler avec Belfort », s’étonne le président du Grand Belfort, par ailleurs président du pôle métropolitain Nord Franche-Comté. Et d’évoquer un projet commun qui aurait pu être construit autour des biodéchets, dès 2024, pour lesquels les agglomérations devront proposer des solutions de collecte, de traitement et de valorisation.