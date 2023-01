Damien Meslot : « Avec cette décision du FCSM, le pôle métropolitain se construit »

« Je crois [plutôt] qu’avec cette décision du football-club Sochaux-Montbéliard, le pôle métropolitain se construit », a-t-il ajouté, .Ce projet doit « faire rayonner le nord Franche-Comté dans toute la France », poursuit celui qui est également maire de Belfort. « C’est une excellente nouvelle pour le pôle métropolitain, ses habitants et les supporters [du FCSM] », continue-t-il. « C’est une bonne nouvelle pour les perspectives du club et de l’Aire Urbaine », salue pour sa part Nicolas Pacquot, député Renaissance du Doubs, maire d’Étouvans, commune du pays de Montbéliard. Dans son communiqué, il regrette cependant que cela ne se fasse pas dans le pays de Montbéliard. Et sous la forme d’une question, critique indirectement l’exécutif de Pays de Montbéliard Agglomération : « L’agglomération n’était-elle pas en mesure de proposer un terrain répondant aux exigences du FCSM ? »

Le député estime que cette situation va « tendre un peu plus les relations entre les élus de l’agglomération montbéliardaise et ceux de l’agglomération belfortaine, alors qu’ils auraient tant à co-construire au sein du pôle métropolitain ». Il invite surtout à « agir de façon responsable et concertée sur tous les dossiers, dans l’intérêt du Nord Franche-Comté et de ses habitants ».

Sollicité sur la symbolique de ce déplacement vers le Territoire de Belfort, Damien Meslot remarque que de nombreuses personnes, y compris des supporters, sont surtout heureux d’avoir cet investissement. « Ce n’est pas l’endroit où cela se passe [qui compte], estime Damien Meslot, qui poursuit sur le terrain politique. Je suis favorable à une structure unique entre Belfort, Montbéliard et Héricourt que ce soit une métropole ou un département. » Damien Meslot enchaîne en indiquant que de nombreux acteurs économiques, culturels et sportifs construisent au quotidien le pôle métropolitain. « Si certains veulent en être, ils sont les bienvenu, invite-t-il, avant de souffler : Si certains ne veulent pas en être… » Et d’invoquer : « Il y a un sens de l’histoire. »

« Ce qui est important, c’est que notre club soit 3e – et j’espère bientôt 2e – et qu’il investisse pour se donner les moyens de passer en Ligue 1 et d’y rester, conclut Damien Meslot. Tout le reste, c’est clapotis dans un verre d’eau. »