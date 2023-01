Le FC Sochaux-Montbéliard achète 87 ha à la JonXion pour bâtir son avenir

Le projet prévoit plusieurs phases. La première concerne le centre de performances, c’est-à-dire le centre d’entraînement du groupe professionnel. Il disposera de trois terrains hybrides, chauffés. Le projet est « eco-friendly », dixit Samuel Laurent. Des panneaux photovoltaïques doivent être installés. « On sera aussi écologique que possible », glisse-t-il. « Il y aura tous les standards nécessaires à une équipe de haut niveau », appuie-t-il. Salle vidéo, salle de musculation, des chambres pour se reposer, un restaurant pour déjeuner. Le but est de garder les joueurs le plus longtemps possible, sur la journée ; c’est le meilleur moyen d’éviter les dispersions et de créer un collectif. Le FCSM veut créer « un véritable centre de vie », image le club. Les dirigeants sochaliens ont visité des infrastructures de Ligue 1 et constaté le fossé qu’ils devaient franchir pour passer un cap. C’est ce qu’ils viennent chercher avec ce nouveau projet. La partie boisée est conservée par le nouveau propriétaire, pour offrir un beau cadre de vie au centre.

La fin de cette phase 1 est envisagée d’ici trois à quatre ans et une enveloppe d’environ 20 millions d’euros est estimée pour mener à bien ce projet. Le club souhaite avoir dès l’hiver prochain un terrain hybride chauffé, dans cette zone, avec des équipements temporaires, pour pouvoir s’entraîner. La 2e partie suivra ensuite, avec la construction du centre de formation, des hébergements pour les jeunes et des structures scolaires. Le FCSM veut encore renforcer sa politique de formation et accueillir plus de jeunes, ce que le centre de Seloncourt ne permet plus aujourd’hui. Si Pays de Montbéliard Agglomération accepte de laisser le centre de Seloncourt au FCSM, le club envisage d’y installer la section féminine. Ce regroupement du groupe professionnel et du centre de formation vise aussi à améliorer les liens entre les deux niveaux. « Vivre à l’écart du centre de formation nous est préjudiciable aujourd’hui », analyse le directeur général.

La localisation du site a joué aussi en sa faveur. Situé à proximité de la gare TGV, il est aussi « facilement accessible », rappelle Damien Meslot, attenant à l’A 36. Plusieurs joueurs habitent également Belfort. Le centre est donc à mi-chemin entre la cité des Princes et la cité du Lion.