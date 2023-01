FCSM : l’installation du centre de performances à Bourogne va mettre le feu aux poudres

mis à jour le 27 janvier à 20h23

Une petite vingtaine de kilomètres à la symbolique immense. Le football-club Sochaux-Montbéliard (FCSM) va déménager son centre de formation de Seloncourt, dans le pays de Montbéliard, vers Bourogne, dans le Territoire de Belfort. Une décision qui ne va pas apaiser des relations déjà électriques entre le pays de Montbéliard et le Territoire de Belfort. Le centre Armand-Peugeot de Seloncourt avait été inauguré en 2000 et était propriété de Pays de Montbéliard Agglomération. Le terrain visé pour installer ce centre d’entraînement est la ZAC des Plutons, à Bourogne confirment plusieurs sources, au-dessus de la gare TGV.

Selon L’Est Républicain, qui évoquait le projet il y a plusieurs semaines, les dirigeants du FCSM ne trouvaient plus le centre adapté, alors qu’ils projettent la construction d’un centre de performances, regroupant centre de formation et groupe professionnel. Selon L’Est Républicain, qui a aussi annoncé ce projet, le centre de performances doit coûter 20 millions d’euros ; et le club va acheter le terrain au Grand Belfort. La signature entre les acteurs du projet est programmée lundi.

En début de soirée, ce vendredi, le Grand Belfort et le FCSM ont convié les journalistes à une conférence de presse ce lundi matin à 10h, pour évoquer la « signature d’un protocole d’accord entre le FCSM et le Grand Belfort », sans dévoiler le contenu exact. Une conférence organisée en compagnie de NaiXiong Zhong, propriétaire du FC Sochaux-Montbéliard, et de Frankie Yau et Samuel Laurent, président et directeur général du club.