Un forgeron au coeur de l’univers de la Necronomi’Con

« Là, vous avez une réplique d’une épée viking norvégienne du IXe siècle, et là un couteau dont la lame a été plus travaillée. » Tunique grise sur le dos et chausses en cuir aux pieds, Mikhaïl Souihi est fier de montrer les objets artisanaux exposés sur son stand. Sa passion pour le métier de forgeron lui vient de loin. À 14 ans, il n’a qu’une lubie : avoir une véritable épée. L’objet le fascine. Mais rien n’y fait, sa famille ne lui en achètera pas. Il doit se débrouiller. Déterminé, Mikhaïl commence par faire un feu dans la forêt. Il l’alimente en soufflant dans des tuyaux. Il forge sa première épée. Au fil de ses créations, il se prend de passion pour la Scandinavie du IXe siècle. Le voilà, dix-sept ans plus tard, exposant son art à la Nécronomi’Con de Belfort.

Mikhaïl vend des couteaux de toutes les tailles aux manches en bois ou en os, des épingles ou des bracelets torsadés en acier inspirés de l’univers médiéval et scandinave, comme on peut le voir dans les séries télévisées Vikings ou Outlander. « Dans les conventions, on rencontre tout type de personnalités » précise Mikhaïl. Les amateurs d’armes anciennes s’arrêtent à son stand. « Mes principaux clients sont des passionnés d’outils d’époque qui les utilisent pour des reconstitutions de combats médiévaux, ou simplement en déco », ajoute-t-il.

Mikhaïl vient dans les conventions geek car « les gens sont plus ouverts que dans les fêtes médiévales ». « Les fans de Star Wars, ils vivent pour cet univers qui leur est propre. Ils se consacrent corps et âme à quelque chose qui les anime. » Un état d’esprit qu’il partage car sa démarche est la même. À travers ses créations, c’est tout un univers historique qu’il cherche à recréer.