Après une année 2020 organisée sur trois weekends en raison de la crise sanitaire, le festival « revient à son format initial sur un weekend, avec une édition adaptée aux normes sanitaires mais complète et riche de plus de 70 rencontres », soulignent les organisateurs. Le festival bisontin accueillera jusqu’à dimanche près de 200 auteurs dont Philippe Jaenada, parrain d’un cycle de conférences sur la littérature inspirée par les faits divers, Jean-Baptiste Del Amo (« Le fils de l’homme »), Sorj Chalandon (« Enfant de salaud »), Santiago H. Amigorena (« Le Premier Exil »), Catherine Cusset (« La définition du bonheur »), Marin Fouqué

(« G.A.V. »), Maylis de Kerangal (« Canoës »), Jim Fergus (« Marie-Blanche ») ou encore le Bisontin Yves Ravey (« Adultère »). La « conversation avec Cécile Coulon » menée par Élise Lépine autour du dernier ouvrage de l’écrivaine, « Seule en sa demeure » (L’Iconoclaste), et la dictée d’Estelle-Sarah Bulle feront partie des incontournables du festival.

Parmi les autres temps forts, les visiteurs pourront profiter de deux lectures musicales: « La nuit américaine » du chanteur des Doors Jim Morrisson, lue par le comédien Maxime Taffanel, et « Les fleurs du mal », poèmes de Charles Baudelaire lus par l’acteur Thibault de Montalembert accompagné de l’orchestre Victor Hugo Franche-Comté. Des lectures de romans illustrant la symbolique des cinq éléments que sont l’air (« Les Hauts de Hurle-Vent », d’Emily Brontë), l’eau (« Le vieil homme et la mer », d’Ernest Hemingway), la terre (« Les raisins de la colère » de John Steinbeck), le feu (« La guerre du feu », de J.-H. Rosny aîné) et l’espace (« Le Petit Prince », d’Antoine de Saint-Exupéry), seront également au programme. Le festival littéraire bisontin attire environ 30.000 visiteurs chaque année.