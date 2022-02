Demeusy façonne deux gâteaux pour le centenaire du Territoire de Belfort

La maison Demeusy, réseau de boulangerie installé dans le nord Franche-Comté célèbre aussi ses 100 ans en 2022. Tout comme le Territoire de Belfort, qui organise à partir du 31 mars toute une série d’évènements. Le Territoire de Belfort est devenu le 90e département français le 31 mars 1922.

Plus de 80 sont au programme jusqu’au 31 décembre. « Ces gâteaux ont été confectionnes spécialement pour le Centenaire, ce qui leur confèrent un goût unique et un fort symbole identitaire pour le Territoire de Belfort », détaille le conseil départemental du Territoire de Belfort.

Le premier gâteau, nommé Auguste, est composé de génoise chocolat, d’une mousse chocolat noir, d’une mousse abricot et d’une compotée d’abricots. Le second, Aristide, est composé de génoise, de chantilly, d’une compotée de myrtilles, d’une crème légère, d’un craquant myrtille, d’un glaçage chocolat blanc et d’amandes hachées.

Aujourd’hui, la maison Demeusy compte 12 magasins. La maison familiale est dirigée par Pierre, qui a pris la succession de son père Claude en 1997. C’est la 3e génération.