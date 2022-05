Bavi’Yeah, la 2ème édition du festival de musique, se dévoile

Il y a un an, la municipalité de Bavilliers annonçait son engagement contre la morosité ambiante. Et la première édition de Bavi’Yeah, festival de musique prévu en septembre, sortait de l’imagination d’une équipe enthousiaste et audacieuse. Le bilan du 4 septembre 2021 est plus que positif avec plus de 400 personnes accueillies, contre 200 attendues initialement. L’artiste internationale Nina Attal, le groupe d’électro-pop Lynch the Elephant, et Don Gabo, artiste hip-hop, ont réussi le pari d’apporter de la bonne humeur et une bulle d’oxygène aux Bavilliérois.

L’édition 2022 embarquera ses spectateurs dans un voyage autour de l’Europe et une immersion au sein de styles musicaux éclectiques. « Nous avons construit une programmation exigeante et variée », explique Sandrine Torteroto, adjointe au maire en charge de la culture. Les prestations des artistes seront plus étoffées et le public pourra profiter plus longtemps du parc de la Fraternité, précise l’élue. Les spectateurs seront accueillis sur le site dès 18h30. De même, deux buvettes et 4 food trucks leur permettront de se restaurer sur place jusqu’à minuit passé.